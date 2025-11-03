Il programma degli eventi per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, organizza le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma domenica 9 novembre 2025.Il programma delle celebrazioni prevede:Ore 10:00 – Raduno delle rappresentanze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Programma della ricorrenza del 4 Novembre - Giornata dell'Unita' Nazionale e delle Forze Armate. Ritrovo presso il Municipio alle ore 17.45. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata sugli eventi di piena e allarme di prova - In occasione della Giornata mondiale della prevenzione delle catastrofi del 13 ottobre, anche quest'anno l'Agenzia per la Protezione civile organizza una giornata informativa sugli eventi di piena ... Si legge su ansa.it