Il programma degli eventi per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, organizza le celebrazioni per la Giornata dellUnità Nazionale e delle Forze Armate, in programma domenica 9 novembre 2025.Il programma delle celebrazioni prevede:Ore 10:00 – Raduno delle rappresentanze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Giornata sugli eventi di piena e allarme di prova - In occasione della Giornata mondiale della prevenzione delle catastrofi del 13 ottobre, anche quest'anno l'Agenzia per la Protezione civile organizza una giornata informativa sugli eventi di piena ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Programma Eventi Giornata Dell8217unit224