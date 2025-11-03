Il progetto solidale per la Casa natale Alloggi sociali e un museo nel cuore

Un progetto che racconta una storia di rinascita e di visione. È “Grace Desio“ ed è stato presentato al Forum di Regione Lombardia “Città resilienti, la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio“. Si tratta del piano di recupero e valorizzazione della Casa natale di Papa Pio XI, nel cuore di Desio. Un bene privato dall’enorme valore storico e simbolico, che oggi si prepara a diventare un centro innovativo multigenerazionale, capace di coniugare memoria, solidarietà e sviluppo urbano sostenibile. A presentarlo è stata Sara Mariazzi, presidente di Equa Cooperativa Sociale per Confcooperative, realtà che si è fatta carico della valorizzazione dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il progetto solidale per la Casa natale. Alloggi sociali e un museo nel cuore

