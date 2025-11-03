Il principe Alberto parla del desiderio di sua madre Grace Kelly di essere ricordata come una persona perbene e premurosa

Al gala degli ultimi premi Principessa Grace, il principe Alberto II di Monaco ha raccontato a Vanity Fair di quando, da bambino, assisteva alle esibizioni di Rudolf Nureev e Margot Fonteyn nel cortile del palazzo e dell’esperienza surreale di vedere sua madre sul grande schermo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Alberto parla del desiderio di sua madre, Grace Kelly, di essere ricordata «come una persona perbene e premurosa»

News recenti che potrebbero piacerti

#MONACO Set Divisionale 8 monete FDC https://eurocollezione.altervista.org/_MONACO_/_Serie_Divisionale_2025.htm… Contiene le monete da 1 e 2 euro col nuovo ritratto del principe Alberto II - Tiratura 7.000 - Emissione #16settembre #Montecarlo - X Vai su X

BUONA CAUSA le opere hanno fruttato 9.300 euro che sono stati devoluti ad altrettante associazioni benefiche sorteggiate dal principe Alberto II - facebook.com Vai su Facebook

Il principe alla Verna. Alberto ricorda Grace e parla di ambiente. È una visita blindata - Il regnante di Monaco nel pomeriggio nel santuario dove era stata anche la madre nel 1968. Scrive lanazione.it

“Ho avuto una storia con Eros Ramazzotti, eravamo giovani e innamorati. Il principe Alberto di Monaco? Siamo stati insieme non poco”: parla Paola Ferrari - La puntata andrà in onda il 27 dicembre ma sono già disponibili le anticipazioni di Storie di Donne al Bivio con ospite Paola Ferrari. Secondo ilfattoquotidiano.it