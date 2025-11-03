Il primo centro di Guidone manda il Medolla Sf in vetta
SOLIERESE 0 MEDOLLA S.F. 1 SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue (73’ Tagliavini), Laino, Marani (60’ Boschetti), Vignocchi (67’ Mecorrapaj), Bozzani, Vaccari (79’ Berni), D’Ambrosio (60’ Dapoto), Feninno, Pagano. A disp. Prejmerean, Bartolomeo, Gianelli. All.Greco MEDOLLA S.F.: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (75’ Bagni), Vanga, Trajkovic (86’ Zanoli), Abusoglu, Guidone, Franco (46’ Tecku), Haddaji (46’ Malavasi). A disp. Maccarinelli, Leozappa, Bernabiti, Camara, Stabellini. All. Semeraro Arbitro: Nadini di Modena Reti: 65’ Guidone Note: ammoniti Ligabue, Pagano, Abusoglu e Laino Dopo l’aggancio in vetta di mercoledì, il Medolla mette anche la freccia sulla Sanmichelese volando a +2 (ma con una gara in più) dopo il colpo grosso di Soliera firmato dalla prima rete di Guidone e dalle grandi parate del super ex Neri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
POLICLINICO DI BARI PRIMO IN EUROPA PER TRAPIANTI DI CUORE: 94 INTERVENTI NEL 2025 Il Policlinico di Bari conquista un nuovo primato europeo diventando il primo centro per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025. Da inizio anno, infatti, s - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP | Primo centro di Fernandez a Phillip Island, Diggia e Bezzecchi sul podio - X Vai su X
Il primo centro di Guidone manda il Medolla Sf in vetta - 1 SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue (73’ Tagliavini), Laino, Marani (60’ Boschetti), Vignocchi (67’ Mecorrapaj), Bozzani, ... Da msn.com