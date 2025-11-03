Il presidente della Comunità Valenciana si dimette a un anno dalle alluvioni

3 nov 2025

Sottoposto a forti critiche dopo le alluvioni che hanno devastato l’est della Spagna un anno fa, insultato la settimana scorsa durante una commemorazione delle 237 vittime, Carlos Mazón si è dimesso il 3 novembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

