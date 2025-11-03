Il presidente della Comunità Valenciana si dimette a un anno dalle alluvioni
Sottoposto a forti critiche dopo le alluvioni che hanno devastato l’est della Spagna un anno fa, insultato la settimana scorsa durante una commemorazione delle 237 vittime, Carlos Mazón si è dimesso il 3 novembre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Valencia, il presidente di regione Carlos Mazon si dimette un anno dopo l'alluvione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Valencia, il presidente di regione Carlos Mazon si dimette un anno dopo l'alluvione ... Riporta tg24.sky.it
Valencia, si dimette il presidente della Regione Mazón: passo indietro un anno dopo la disastrosa gestione dell’alluvione - Ha resistito al suo posto per 12 mesi, ancorandosi alla sua poltrona nonostante le proteste e la sfiducia del suo stesso partito. Come scrive msn.com
Valencia, il presidente della regione Mazon si dimette: "Non ce la faccio più" - Dopo le durissime critiche per il disastro delle inondazioni che un anno fa uccisero 237 persone nel sud est della Spagna, di cui 229 solo nella regione di Valencia, Carlos Mazon, il presidente della ... Come scrive tg.la7.it