Il premier russo Mishustin in Cina | incontro con Li Qiang

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è in Cina per una visita ufficiale di due giorni. Nel corso dell'incontro con il premier cinese Li Qiang, Mishustin ha sottolineato che le relazioni tra Russia e Cina " sono al livello più alto della nostra storia secolare " e continuano a svilupparsi "nonostante le sanzioni occidentali". Martedì il capo del governo russo incontrerà anche il presidente Xi Jinping per proseguire i colloqui sulla cooperazione strategica tra i due Paesi.

