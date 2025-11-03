Il premier russo Mishustin in Cina | incontro con Li Qiang

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin è in Cina per una visita ufficiale di due giorni. Nel corso dell’incontro con il premier cinese Li Qiang, Mishustin ha sottolineato che le relazioni tra Russia e Cina “ sono al livello più alto della nostra storia secolare ” e continuano a svilupparsi “nonostante le sanzioni occidentali”. Martedì il capo del governo russo incontrerà anche il presidente Xi Jinping per proseguire i colloqui sulla cooperazione strategica tra i due Paesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

