Il Prato torna da Siena con un punto nel sacco
Siena 0 Prato 0 Siena (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Tosini (dal 72’ Ciofi), Masini (dal 72’ Rossi), Barbera, Vari (dall’89’ Loconte); Nardi (dall’88’ Lipari), Noccioli (dal 72’ Lucas); Menghi. A disposizione Di Vincenzo, Cavallari, Vlahovic, Bellavigna. All. Bellazzini. Prato (4-3-2-1): Furghieri; Berizzi, Risaliti (dal 73’ Boccardi), Polvani, D’Orsi; Cesari (dal 67’ Limberti), Lattarulo, Cela (dal 94’ Zanon); Greselin (dal 79’ Rinaldini), Verde (dall’80’ Mencagli); Rossetti. A disposizione Sebastiano, Iacoponi, Settembrini. All. Venturi. Arbitro: Marco Melloni di Modena, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Tangaro di Molfetta e Davide Carraretto di Treviso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
