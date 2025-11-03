Il posteggio sotterraneo di Galliate diventa smart | cosa cambia
Smart Parking Galliate è il nuovo progetto che riguarda il parcheggio sotterraneo della città. L'annuncio è stato dato nell'ultimo consiglio comunale e rientra nella strategia di mobilità sostenibile e innovazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme ai progetti Zona 30 ed. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
