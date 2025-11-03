Il Poggibonsi si accende con l’acuto di Boriosi Nel finale Lepri-gol rovina la festa giallorossa

POGGIBONSI 1 SERAVEZZA POZZI 1 POGGIBONSI (4-4-2): Bertini; El Dib (84’ Sinatra), Borri L. (30’ Martucci), Borri F., Rodio, Gonzi, Borghi, Paulinho, Shenaj (76’ Ciacci); Boriosi (86’ Kean), Giustarini (70’ Ponticelli). Panchina: Baracco, Skerma, Ndiaye, Fermi. Allenatore Gamma. SERAVEZZA (4-3-2-1): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Muhic, Bajic; Fabri, Sforzi (58’ Piccioli), Pani (56’ Tognoni); Vanzulli (46’ Fontanarosa), Lepri (84’ Cini); Spatari (58’ Cupani). Panchina: Azioni, Mattioli, Fiore, Lecini. Allenatore Masitto. Arbitro Dania di Milano. Reti: 7’ Boriosi, 74’ Lepri. POGGIBONSI – Il sogno del successo si infrange nella ripresa per il Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi si accende con l’acuto di Boriosi. Nel finale Lepri-gol rovina la festa giallorossa

