Il pilota della Ferrari ha usato il suo cagnolino Leo come messaggero d’amore per chiedere la mano alla sua fidanzata

I l famoso pilota di Formula 1, Charles Leclerc, ha annunciato le sue nozze con Alexandra Saint Mleux sui social. Leclerc ha deciso di condividere i dettagli della proposta con una gallery su Instagram: tra sorrisi, abbracci, baci e momenti teneri, il pilota monegasco ha accompagnato le foto con la didascalia inequivocabile Mr. & Mrs. Leclerc, seguita da cuori e dall’emoji di un anello. Protagonista a sorpresa del momento romantico è stato Leo, il loro cagnolino, al quale è stato affidato il compito speciale di messaggero d’amore. Gran Premio di Monaco 2025: i look delle star. guarda le foto Il cucciolo Leo, messaggero d’amore per Leclerc. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il pilota della Ferrari ha usato il suo cagnolino Leo come messaggero d’amore per chiedere la mano alla sua fidanzata

Leggi anche questi approfondimenti

Charles Leclerc si sposa! Il pilota Ferrari convolerà a nozze con Alexandra Saint Mleux, La 23enne – secondo i rumors – avrebbe avuto un ruolo nella fine della storia con la sua ex Charlotte Siné - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Antonio Fuoco, il pilota della Ferrari nelle Prove Libere del GP del Messico: pilota ufficiale nel WEC, ha vinto una 24 ore di Le Mans - La Ferrari ha confermato che sarà Antonio Fuoco a prendere il volante della SF- Scrive eurosport.it

Ferrari, chi è Antonio Fuoco: l’italiano che guiderà al posto di Hamilton nel GP Messico - Antonio Fuoco, 28 anni, calabrese e collaudatore Ferrari, farà il suo debutto ufficiale in F1 al volante della Rossa di Hamilton nelle FP1 GP Messico ... Secondo virgilio.it

Ferrari, missione controsorpasso a Singapore - La Scuderia mette nel mirino le Frecce d'Argento, entrambe devono difendersi dal ritorno Red Bull ... sportmediaset.mediaset.it scrive