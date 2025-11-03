Il pilota della Ferrari ha usato il suo cagnolino Leo come messaggero d’amore per chiedere la mano alla sua fidanzata
I l famoso pilota di Formula 1, Charles Leclerc, ha annunciato le sue nozze con Alexandra Saint Mleux sui social. Leclerc ha deciso di condividere i dettagli della proposta con una gallery su Instagram: tra sorrisi, abbracci, baci e momenti teneri, il pilota monegasco ha accompagnato le foto con la didascalia inequivocabile Mr. & Mrs. Leclerc, seguita da cuori e dall’emoji di un anello. Protagonista a sorpresa del momento romantico è stato Leo, il loro cagnolino, al quale è stato affidato il compito speciale di messaggero d’amore. Gran Premio di Monaco 2025: i look delle star. guarda le foto Il cucciolo Leo, messaggero d’amore per Leclerc. 🔗 Leggi su Iodonna.it
