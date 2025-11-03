Il piccolo laboratorio dove è nata la Perugina insieme a un museo del cioccolato

L’11 novembre sarà inaugurato lo storico laboratorio di via Alessi. L’iniziativa parte integrante del nuovo museo esperienziale e restituisce alla città uno dei luoghi simbolo della sua identità imprenditoriale e femminile. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

