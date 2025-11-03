il pianto di giancarlo

Ha pianto come può piangere un padre che vede il proprio figlio realizzato professionalmente, soprattutto se la strada verso questo traguardo è sempre stata negli anni più in salita che in discesa. Giancarlo, papà di Nicolò, ragazzo autistico impiegato a Pizzaut, s'è lasciato andare a un pianto liberatorio quando a lui e al ragazzo è stata comunicata l'assunzione a tempo indeterminato. Lacrime, oltre che per la stabilizzazione del figlio, per ciò che essa ha rappresentato. La conquista di una "normalità" che nel nostro Paese è un percorso a ostacoli per i diversamente abili. Prendere un taxi, andare al cinema, entrare liberamente in un negozio, salire su un treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

