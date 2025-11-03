Il piano segreto dei Benedettini | visite guidate serali al Monastero del ' 500

Cataniatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre 2025 alle 20:00, 20:30, 21:30 e 22:00 ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il piano segreto dei benedettini”, il percorso guidato serale che vi condurrà alla scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Piano Segreto Benedettini Visite