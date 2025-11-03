Il Pesce fa Festa nel cuore di Cesenatico
Ogni autunno, nella suggestiva cornice del centro storico di Cesenatico, torna l’appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione marinara: la manifestazione gastronomica “Il Pesce fa Festa” che, nella sua edizione 2025, si svolge da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre ma gli stand gastronomici hanno aperto per un’anteprima già ieri e fanno il bis stasera per cena (saranno poi regolarmente attivi sia a pranzo che a cena da venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre) Un evento tutto dedicato al pesce dell’Mar Adriatico (pescato localmente e protagonista da sempre delle tavole romagnole) che si svolge nel centro storico del borgo marinaro, in special modo lungo il porto canale leonardesco, progettato da Leonardo da Vinci e nelle vie adiacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
