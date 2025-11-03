Il pescarese Mauro Menzietti riconfermato alla guida degli audioprotesisti italiani
Il pescarese Mauro Menzietti è stato riconfermato presidente dell'Ana, l'associazione nazionale audioprotesisti.Si tratta del terzo mandato alla guida degli audioprotesisti italiani.La rielezione è arrivata a Rimini, nella giornata conclusiva del 19esimo congresso Fia (federazione italiana. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
