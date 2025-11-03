Il Perugia si prende un punto in rimonta A Pontedera la riprendono Giraudo e Manzari

PONTEDERA 2 PERUGIA 2 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi (45’st Cerretti); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian (27’st Polizzi); Andolfi (20’st Battimelli). A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Vona. All. Menichini PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Giunti (14’st Torrasi), Bartolomei, Megelaitis; Manzari (35’st Joselito); Montevago (35’st Giardino), Kanoute (14’st Bacchin). A disp. Moro, Strappini, Nwanege, Rondolini, Calapai, Yabre, Broh, Tumbarello, Terranova, Dottori, Ogunseye. 🔗 Leggi su Lanazione.it

