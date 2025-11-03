Il Perugia si prende un punto in rimonta A Pontedera la riprendono Giraudo e Manzari
PONTEDERA 2 PERUGIA 2 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi (45’st Cerretti); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian (27’st Polizzi); Andolfi (20’st Battimelli). A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Vona. All. Menichini PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Giunti (14’st Torrasi), Bartolomei, Megelaitis; Manzari (35’st Joselito); Montevago (35’st Giardino), Kanoute (14’st Bacchin). A disp. Moro, Strappini, Nwanege, Rondolini, Calapai, Yabre, Broh, Tumbarello, Terranova, Dottori, Ogunseye. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
[NEWS] Presentata in anteprima a Perugia la Città del Cioccolato, il nuovo museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato. Un progetto che prende forma grazie al recupero dell’ex Mercato Coperto. Scopri di più: https://portalegelato.it/news-it/la-citta-de - facebook.com Vai su Facebook
Serie A1 Tigotà – Scandicci supera Perugia 3-1 e si prende la testa momentanea della classifica Leggi la news - X Vai su X
Perugia, pari con rammarico: 2-2 - A leggere il tabellino della partita, due volte in svantaggio e doppia rimonta, il Grifo dovrebbe essere contento del punto conquistato a Pontedera. Segnala rainews.it
Rimonta Savino Del Bene e Igor Volley sconfitta: vittoria delle biancoblù per 2-3 - La Igor Volley va vicinissima al colpaccio, ma si deve arrendere alla Savino Del Bene Scandicci nella 7a giornata d’andata di Serie A1 Femminile 2025/26. Riporta lavocedinovara.com
Delusione Perugia: vinceva a Ravenna ma viene battuto in rimonta, finisce 3-2 - Ravenna, 19 settembre 2025 – Ancora una delusione per il Perugia, che deve arrendersi al Ravenna. Segnala lanazione.it