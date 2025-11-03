Il Pd tende la mano al Film Festival | Importante che rimanga a Reggio Auspichiamo dialogo costruttivo

"Riteniamo importante che il Reggio Film Festival mantenga il proprio radicamento nel nostro territorio". Il Partito Democratico tende la mano ad Alessandro Scillitani, regista cinematografico e direttore artistico della kermesse che da 24 anni si tiene in città, dopo lo sfogo raccolto ieri dal Carlino riguardo alla possibilità di "traslocare a Cavriago dalla prossima edizione". La kermesse in corso in questi giorni, già da quest’anno ha raddoppiato le location con alcuni eventi che si tengono in città e altri nel paese della val d’Enza dove secondo Scillitani "c’è maggior attenzione ed entusiasmo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pd tende la mano al Film Festival: "Importante che rimanga a Reggio. Auspichiamo dialogo costruttivo"

