Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 novembre | Adelaide dichiara guerra a Rosa e Marcello

Dopo aver scoperto la relazione tra Rosa e Marcello, la Contessa è pronta ad attuare la sua vendetta. Quali saranno le sue mosse? Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 4 novembre, alle 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna martedì 4 novembre con una nuova puntata dove sentimenti, orgoglio e vendetta si mescolano come in un perfetto romanzo d'epoca. Dopo la rivelazione della storia d'amore tra Rosa e Marcello, l'equilibrio del grande magazzino è ormai un lontano ricordo. Adelaide non perdona e prepara la sua contromossa, mentre gli altri personaggi si trovano a fare i conti con le proprie scelte, tra rimpianti e nuovi inizi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

