Il Papa prega per i defunti | Il Padre non dimentica nessuno Angelus e Messa al Verano tra memoria e speranza

La giornata dedicata alla Commemorazione di tutti i fedeli defunti ha avuto il suo cuore a Piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha guidato l'Angelus invitandoci a tenere viva la memoria di chi è scomparso e a trasformarla in attesa del futuro. Parole chiare, anche per chi porta ferite ancora aperte: «Da quell'annuncio sorge

