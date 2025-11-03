Il Papa di Desio a Villa Tittoni | un percorso multimediale e la stanza immersiva raccontano la vita di Pio XI

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Desio (Monza e Brianza), 3 novembre 2025 –  Si chiama “Costruirò la Casa della Pace“ il percorso multimediale allestito nell’ala sud-ovest di Villa Tittoni e dedicato a Pio XI. Un progetto pensato per grandi e piccoli, per le famiglie, per le scuole e per i tanti visitatori sulle orme del “Papa che vide il futuro“.  Così è stato definito Achille Ratti - nato a Desio nel 1857 - il primo a intuire la forza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, inaugurando Radio Vaticana con Guglielmo Marconi e aprendo la strada al cinema e alle immagini come strumenti per diffondere il messaggio della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

