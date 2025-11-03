Il pagellone della B | rinascita Palermo 8 I brutti segnali della Samp 5
La squadra di Inzaghi si è scrollata di dosso dubbi e incertezze strilando un Pescara arrendevole. Il Bari vince, i tifosi contestano la proprietà. Dionisi e un Empoli frenato. Svolta tattica e vincente per Aquilani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
