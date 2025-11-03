Il nuovo rinascimento degli smartphone | come l’IA sta cambiando tutto

AGI - Per anni, l’industria degli smartphone è sembrata arrivata a un punto fermo. Design sempre più raffinati, fotocamere sempre più potenti, ma poche vere rivoluzioni. Ora, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, qualcosa sta cambiando. “Prima dell’AI, molti consideravano il mercato un po’ noioso ” ammette Kevin Cho, ceo di Oppo Spagna “Ma oggi la tecnologia può ricostruire completamente l’esperienza del telefono, dai servizi al suo ecosistema. È una rinascita per tutto il settore”. Un concetto che trova d’accordo anche Jessica Chuang, responsabile marketing di Oppo: “Per molto tempo ci siamo concentrati sull’hardware: schermi, batterie, fotocamere. 🔗 Leggi su Agi.it

