il nuovo moonswatch sembra essere divorato da un castoro

Quella del MoonSwatch sembra essere una storia destinata a durare in eterno. Con il benestare dei grandi appassionati di orologi, che non mancano mai un'uscita, e di chi non può resistere al fascino di una collaborazione ormai divenuta iconica. Così la buona notizia che apparteniate alla prima o alla seconda categoria è l'arrivo di un nuovo MoonSwatch. Già. Il quarto modello che si aggiunge alla serie dedicata alle Lune piene, Mission to Earthphase - MoonShine Gold di novembre. L'ultimo arrivato è un segnatempo ispirato alla Luna del castoro, con un caratteristico indicatore delle fasi lunari che presenta una Luna piena che sembra essere stata parzialmente divorata da un castoro.

