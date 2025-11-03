Il numero 1 Atp è solo una questione d’onore sul fronte incassi ha già vinto Alcaraz El Mundo
Sinner potrebbe ancora concludere il 2025 in cima alla classifica mondiale, come ha fatto l’anno scorso. Non dipende solo da lui; deve vincere praticamente tutte le partite che gli restano, ma non è impossibile. Di mezzo ci sono le Atp Finals di Torino “più decisive che mai”, scrive El Mundo. Il giornale spagnolo si chiede: “cosa c’è davvero in gioco” in questa corsa alla vetta della classifica mondiale? Sono solo numeri? “Il montepremi, per Alcaraz. Il prestigio, principalmente. Chiunque finisca la stagione al primo posto nella classifica Atp sarà, per definizione, il miglior tennista dell’anno o, quantomeno, il più costante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
ASTA MAGLIA PARTE 7 Non perdiamo le buone abitudini e quindi eccoci di nuovo qua con la nostra asta di beneficenza edizione numero 7! La maglia in questione è la terza divisa della stagione in corso, interamente dorata, si ispira infatti alla figura del pesc - facebook.com Vai su Facebook
?Pluralità nella #professionalitàdocente: una questione di riconoscimento. Sul nuovo numero di #ScuolaeFormazione web, Laura Biancato - Dirigente scolastica ed esperta di #innovazionedidattica e organizzativa, pone al centro l’urgenza di dare una strutt - X Vai su X
Sinner, perché torna numero 1 solo per una settimana? Alcaraz lo supera alle Atp Finals di Torino ma Jannik può restare in vetta, ecco come - Aliassime contro Jannik Sinner in finale al Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione, tiene Lorenzo Musetti ancora in corsa per l'ultimo posto disponibile ... Secondo ilmessaggero.it
Sinner torna numero 1 Atp, 66esima settimana da leader - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner inizia la sua 66esima settimana complessiva da numero 1 del mondo, dopo le 65 consecutive trascorse in vetta al ranking Atp dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025. Lo riporta msn.com
Il ritorno in vetta di Sinner: vince ed è di nuovo numero 1 Atp: "Ora le Finals". E Alcaraz - L'azzurro ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, conquistando il quinto titolo del 2025 ... Si legge su msn.com