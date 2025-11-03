Il numero 1 Atp è solo una questione d’onore sul fronte incassi ha già vinto Alcaraz El Mundo

Sinner potrebbe ancora concludere il 2025 in cima alla classifica mondiale, come ha fatto l’anno scorso. Non dipende solo da lui; deve vincere praticamente tutte le partite che gli restano, ma non è impossibile. Di mezzo ci sono le Atp Finals di Torino “più decisive che mai”, scrive El Mundo. Il giornale spagnolo si chiede: “cosa c’è davvero in gioco” in questa corsa alla vetta della classifica mondiale? Sono solo numeri? “Il montepremi, per Alcaraz. Il prestigio, principalmente. Chiunque finisca la stagione al primo posto nella classifica Atp sarà, per definizione, il miglior tennista dell’anno o, quantomeno, il più costante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

