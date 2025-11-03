Il Nobel a Machado il pressing Usa Finisce l’era Maduro in Venezuela?
Il premio all’oppositrice è stato un segnale: da allora gli Stati Uniti hanno iniziato a tramare contro il dittatore per accedere alle risorse di Caracas. Russia e Cina non sono disposte a scontrarsi con Trump nei Caraibi.. L’analista Giovanni Giacalone: «Il territorio del Paese è vasto e geograficamente articolato. Più probabile il supporto a una rivolta interna».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
