Il neo Comandante dei Carabinieri Marco Keten si presenta | Ogni territorio ha le sue peculiarità e noi dobbiamo intercettarle
Tempo di lettura: 2 minuti “Sono molto onorato: è un incarico di responsabilità”. E’ stato questo il primo commento del Colonello Marco Keten, appena insediatosi al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, nel presentarsi alla Stampa locale questa mattina alla Caserma in via Meomartini. Il nuovo Comandante ha voluto con questo incontro salutare, attraverso i Giornali, la comunità sannita. Il Colonnello Keten ha voluto precisare: “Non ho mai lavorato in Campania. Non conoscevo Benevento, ma questo non ha costituito per lui una difficoltà, in quanto, sebbene abbia trascorso pochi giorni nel Sannio, ha tuttavia potuto intravedere alcuni caratteri di fondo della gente locale e, difatti, ha voluto precisare: “Mi sento già a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
