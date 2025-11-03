Il Napoli di Conte vittima della nostalgia degli ismi sarrismo spallettismo Nemmeno essere primi basta

Le parole di Conte sono assoluta verità. Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha detto delle frasi molto importanti. Anche molto banali, se analizzate dalla sua prospettiva – una prospettiva che si nutre di numeri e di buon senso. Ci riferiamo a questo passaggio qui, in particolare: «Noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall’inizio della stagione e continuano a essere lì. Vedo la classifica e in testa c’è il Napoli». Avrebbe potuto – forse avrebbe dovuto – dire anche che il Napoli è da solo in testa alla classifica, un altro aspetto piuttosto importante della situazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte vittima della nostalgia degli ismi (sarrismo, spallettismo). Nemmeno essere primi basta

