Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si era verificato un primo cedimento della struttura, che è in fase di ristrutturazione. Il crollo, ripreso in un video da Markus Kutzschbach, un turista austriaco tra tanti presenti in zona, è avvenuto in tarda mattinata in una delle zone tra le più frequentate della Capitale dai turisti, a pochi passi dal Colosseo. In corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Roma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti. Il video https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/roma-momento-secondo-crollo-torre-dei-conti-00001/ - facebook.com Vai su Facebook
Al suo rientro in Vaticano dopo la Messa in suffragio di tutti i fedeli defunti al Cimitero Verano di Roma, #PapaLeoneXIV si è recato nelle Grotte della Basilica Vaticana per un momento di preghiera in privato, per i Pontefici defunti (foto © Vatican Media) - X Vai su X
Torre dei Conti, il momento del secondo crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco: gigantesca nube di polvere VIDEO - La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11. Lo riporta ilgazzettino.it
Fori Imperiali, il momento del secondo crollo della Torre dei Conti: la scena ripresa da un passante VIDEO - Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Segnala msn.com
Il momento del secondo crollo della torre dei Conti ai Fori Imperiali: il video - È crollata questa mattina a Roma una parte della Torre dei Conti, in via dei Fori Imperiali, coinvolgendo quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione della struttura. Lo riporta msn.com