Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si era verificato un primo cedimento della struttura, che è in fase di ristrutturazione. Il crollo, ripreso in un video da Markus Kutzschbach, un turista austriaco tra tanti presenti in zona, è avvenuto in tarda mattinata in una delle zone tra le più frequentate della Capitale dai turisti, a pochi passi dal Colosseo. In corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai. 🔗 Leggi su Open.online