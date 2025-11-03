Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro. Un intero contrafforte è caduto, facendo crollare anche il tetto e dei solai. Sotto le macerie ancora intrappolato un operaio, mentre altri due sono stati estratti vivi. Ecco il momento del secondo crollo ripreso dal cellulare di un passante. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online