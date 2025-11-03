Il momento del crollo della Torre dei Conti
AGI - Prima qualche frammento, calcinacci, e poi in pochi secondi una parte della storica Torre dei Conti, vicino ai Fori Imperiali di Roma, viene giù sbriciolandosi e sollevando un enorme polverone. Erano in corso dei lavori e alcuni operai sono stati travolti dal crollo. Le macerie hanno invaso la strada e sul posto sono scattati subito i soccorsi per estrarre le persone coinvolte. La zona è stata transennata perché c'è il rischio di altri cedimenti della torre di epoca medievale, un tempo residenza nobiliare. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il cantiere. A seguire le operazioni anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Agi.it
