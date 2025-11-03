Il momento del crollo della Torre dei Conti a Roma

Paura a Roma dove una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, ai Fori Imperiali, è crollata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato, per agevolare l'intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il momento del crollo della Torre dei Conti a Roma

