Il mito Dakar e le ’Dune’ della Brianza
La Dakar sbarca a Milano. Con una mostra che racconta le imprese eroiche, coraggiose e leggendarie delle Desert Queens. Le moto e i loro piloti che hanno scritto la storia della competizione rallistica. Un tributo agli oltre quarant’anni di storia della Dakar, che gli organizzatori racconteranno attraverso l’esposizione di più di trenta moto, ma anche memorabilia, foto e video. Un angolo di deserto nell’area esterna MotoLive di Eicma. Un campo base "dove si riuniscono coloro che vivono il motociclismo come un’avventura – le parole di David Castera (foto), direttore della Dakar –. A Eicma la storia della Dakar prende vita: dalle prime tracce lasciate sulla sabbia dai pionieri agli incredibili risultati odierni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
