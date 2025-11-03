Il ministro Crosetto | La nostra linea sull' Ucraina non cambia Pronto il dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev

«Per quanto riguarda l’Ucraina, la nostra linea non cambia. Noi continuiamo ad aiutare Kiev con quello che possiamo. Probabilmente sì, costruiremo un nuovo pacchetto che presenterò a breve nelle modalità degli altri pacchetti». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del calendario della Difesa a Palazzo Esercito a Roma, intervenuto in merito al dodicesimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Crosetto: "La nostra linea sull'Ucraina non cambia". Pronto il dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev

Altre letture consigliate

IrpiniaTv. . Il pronostico del ministro Crosetto stamattina a Napoli: "La Campania regione difficile, ma con Cirielli vinceremo”. Servizio di Emanuele Marinelli #itv Vai su Facebook

Istituti di formazione dell’Esercito, inaugurato l'anno scolastico con il ministro Crosetto - X Vai su X

Il ministro Crosetto: "La nostra linea sull'Ucraina non cambia". Pronto il dodicesimo pacchetto di aiuti a Kiev - Probabilmente sì, costruiremo un nuovo pacchetto che presenterò a breve nelle modal ... msn.com scrive

Crosetto: “Il governo israeliano ha assunto una linea fondamentalista e integralista con metodi che assomigliano a quelli di Putin” - Non siamo di fronte a una operazione militare con danni collaterali, ma alla pura negazione del diritto e dei valori fondanti della nostra civiltà. Da blitzquotidiano.it

Crosetto: “Non siamo pronti per attacchi russi, recuperare il gap su Difesa” - Dopo le dichiarazioni di lunedì, su “X” il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato a parlare di Difesa, ribadendo la necessità di recuperare il gap negli investimenti militari, ridotti negli ... Si legge su it.euronews.com