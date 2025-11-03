Il ministro Antonio Tajani | Africa e Gaza Italia garante su sviluppo e ricostruzione

Ilmattino.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il Mali sta per finire nelle mani di Al Qaeda, la crisi rischia di estendersi a tutta l'area del Sahel. Cosa può fare l?Italia,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

il ministro antonio tajani africa e gaza italia garante su sviluppo e ricostruzione

© Ilmattino.it - Il ministro Antonio Tajani: «Africa e Gaza, Italia garante su sviluppo e ricostruzione»

Scopri altri approfondimenti

ministro antonio tajani africaTajani: «Missione rilancio per l’Africa. In Manovra interventi sul ceto medio. Salvini? I patti vanno rispettati» - Antonio Tajani, oggi comincia la sua prima missione da ministro degli Esteri nell’Africa sub- Si legge su ilmessaggero.it

ministro antonio tajani africaTajani: “Questo è l’inizio di una nuova stagione politica” - La missione di Tajani e Piantedosi in Mauritania, Senegal e Niger segna l’inizio di una nuova stagione politica per l’Italia in Africa. Riporta newsmondo.it

ministro antonio tajani africaAFRICA, TAJANI: ITALIA - Antonio Tajani, oggi comincia la sua prima missione da ministro degli Esteri nell'Africa sub- Si legge su 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Antonio Tajani Africa