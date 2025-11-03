Il Mim annulla il convegno contro la militarizzazione della scuola | ora resistere è imperativo

Il gioco si fa ogni giorno più duro, questo governo non scherza e noi dobbiamo scherzare ancor meno di lui. La compressione degli spazi di democrazia rappresenta un disegno concreto, che transita attraverso la legge 8025 (l’ex decreto sicurezza), il ddl 1627 (disegno di legge Gasparri), e oggi – infine – il grave episodio del divieto di formare e informare glile docenti, facoltà che un ente accreditato al Mim per svolgere la formazione è libero di esercitare nella maniera che ritenga più idonea. Questi i macrofenomeni. Ma il cammino per l’affermazione senza contraddittorio del Pensiero Unico in salsa Melon-Salvini-Tajani passa attraverso una serie di atteggiamenti e dichiarazioni (dallo sparare a zero sulla magistratura – da ultimo la Corte dei Conti sulla questione dello Stretto – alla narrazione tossica di un governo vittimizzato dalla stampa, i cui spazi di libertà sono peraltro come non mai ridotti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Mim annulla il convegno contro la militarizzazione della scuola: ora resistere è imperativo

