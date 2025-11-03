Il Milan non è da scudetto ma i difetti di Inter e Napoli possono farlo diventare

Quella tra Milan Roma è stata prima di tutto una partita bellissima, emozionante e nella quale le due squadre non si sono risparmiate nulla per tentare di prevalere l’una sull’altra. Un diamante grezzo dentro una stagione che non sta esprimendo, fino a questo momento, grandi valori tecnici in Serie A e per questo bisogna ringraziare Allegri e Gasperini che hanno interpretato la serata di San Siro nel migliore dei modi. Ha vinto il Milan ma la Roma non esce ridimensionata e per entrambe la sensazione è che, se avessero avuto un vero attaccante di riferimento, le cose sarebbero potute finire diversamente: i giallorossi probabilmente avrebbero capitalizzato la prima mezz’ora di dominio totale e i rossoneri, una volta sopravvissuti, non si sarebbero trascinati fino al rigore calciato (male) da Dybala e parato da Maignan. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il Milan non è da scudetto (ma i difetti di Inter e Napoli possono farlo diventare)

