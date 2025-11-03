Il Milan fa paura e dà fastidio | la verità che non vi dicono!

3 nov 2025

I numeri del Milan dicono molto, anche se non tutto. Eppure, molti fanno finta di niente. Ne parliamo in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan fa paura e lancia un segnale al campionato: Udinese ko 0-3, Pulisic mattatore - Il primo tempo vede un predominio territoriale abbastanza netto della squadra di Massimiliano Allegri, quest'oggi squalificato e in ... Riporta tuttomercatoweb.com

Juventus, Tacchinardi: 'Ho paura del Milan e del suo entusiasmo' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero e parlando del big match di domenica sera fra la sua Juventus e il Milan di Massimiliano Allegri, si è ... Scrive it.blastingnews.com

Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri - Le braccia saranno tese in avanti come nella foto, i palmi delle mani verso il campo, il vocale non c'è nemmeno troppo da inventarselo: "Halma", alla toscana ovviamente. sportmediaset.mediaset.it scrive

