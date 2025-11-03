Il Milan batte la Roma 1-0 | Leao ispira Pavlovic colpisce Maignan blinda Dybala fallisce dal dischetto

Il Milan ritrova il sorriso e si rilancia nella corsa scudetto battendo la Roma di misura in un San Siro gremito e vibrante. Finisce 1-0, con il sigillo di Pavlovic nel primo tempo e l’urlo liberatorio di Maignan, che a otto minuti dalla fine neutralizza il rigore di Dybala, salvando così una vittoria dal peso specifico enorme. Una partita intensa, tattica, combattuta fino all’ultimo secondo: due filosofie a confronto, quella pragmatica di Massimiliano Allegri e quella coraggiosa di Gian Piero Gasperini, in una sfida che ha mostrato la solidità dei rossoneri e i limiti di una Roma incapace di concretizzare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

