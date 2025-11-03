Il Milan batte la Roma 1-0 Dybala spreca un rigore

AGI - Lo scontro diretto va al Milan: la Roma perde la vetta e torna a casa con dei rimpianti. Finisce 1-0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovanni Galeone, ricordato oggi dallo stadio di Milano nel giorno della sua scomparsa. La squadra di Gasperini domina la prima mezz'ora di gioco e sbaglia un rigore con Dybala all'81'. Quella di Allegri si accende nel finale del primo tempo col gol decisivo di Pavlovic e sfiora più volte il raddoppio, andando ad agganciare Roma e Inter, al secondo posto della serie A, a una lunghezza dal Napoli capolista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Milan batte la Roma 1-0, Dybala spreca un rigore

