Il messaggio di Auger-Aliassime per Sinner | Quando giocavamo a Fifa

Auger-Aliassime si congratula con Jannik Sinner per la sua vittoria del Masters 1000 di Parigi e ricorda i giorni in cui si sfidavano a Fifa: "Sei diventato decisamente più forte adesso" - scherza il canadese raccontando l'aneddoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

