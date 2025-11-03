Il martire della jihad de' noantri

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chissà dov'è finita quell'Italia, dove erano tutti in piazza con i ProPal, tutti schierati per il no al referendum sulla giustizia pontificando su golpe e colpi di Stato. Adesso che quella piazza è occupata da estremisti di sinistra e islamisti radicali, inneggia al 7 ottobre, chiama i giornali che si permettono di dubitare dei legami fra alcune aree della sinistra e Hamas «fascisti», richiama alla pena di morte e alla rivoluzione contro chi difende Israele, finalmente qualcuno si accorge che almeno un pezzo dell'Italia politica (l'Italia normale è molto più avanti di cervello di chi la rappresenta) comincia a prendere le distanze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

