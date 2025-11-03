Il Liceo Gioia introduce per la prima volta un percorso di mindful eating a scuola
Il Liceo Gioia introduce per la prima volta un percorso di Mindful Eating a scuola.Mangiare è un atto quotidiano, necessario alla vita, ma spesso carico di emozioni contrastanti: ansia, senso di colpa, frustrazione. Il cibo, infatti, non è solo nutrimento, è relazione, emozione, identità. Sempre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Ecco gli studenti del Liceo Melchiorre Gioia Liceo Respighi Piacenza IIS Romagnosi-Casali premiati dalla Banca di Piacenza dopo il corso di educazione finanziaria - facebook.com Vai su Facebook