Il Lecco migliore dell' anno dilaga e distrugge l' Arzignano

Lecco scintillante, bel gioco e goleada: Arzignano cancellato. I blucelesti dominano dal primo minuto e trovano subito il vantaggio, continuando a spingere per tutto il primo tempo, chiuso sul 4-1. In gol Sipos, Frigerio, Kritta, Zanellato e poi Galeandro nella ripresa. Gli ospiti sbagliano anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L’OPINIONE - Luca Rota sulla variante San Gerolamo della Lecco-Bergamo: “e se la soluzione migliore fosse non realizzarla proprio?” https://lecconotizie.com/le-opinioni/lopinione-luca-rota-sulla-lecco-bergamo-e-se-la-soluzione-migliore-fosse-non-realizzar - facebook.com Vai su Facebook

Lecco, Mallamo: "Qui c'è un progetto serio, vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno" - Andrea Mallamo, giovane centrocampista del Lecco, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. tuttomercatoweb.com scrive

Lecco aumenta i controlli delle forze dell’ordine e in un anno i reati calano del 23% - I posti di controllo, le ispezioni e le identificazioni hanno portato, in un anno, a una riduzione dei reati denunciati: soprattutto quelli legati a lesioni dolose e danneggiamenti LECCO – Più ... Lo riporta ilgiorno.it