Il lavoro in Finlombarda e le erogazioni di credito | chi è la donna accoltellata a Milano

La donna accoltellata questa mattina a Milano, nella centralissima piazza Gae Aulenti che, a quell'ora, brulica di persone che raggiungono i propri uffici, è una 43enne, impiegata presso Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia che supporta lo sviluppo economico di imprese, PA, enti di ricerca e professionisti lombardi. Stando alle informazioni finora note la vittima sarebbe impiegata nell'ufficio Credito con mansioni di stipula ed erogazioni. Anche per questo motivo l'attività di indagine che sta operando per individuare l'aggressore non sta escludendo nessuna pista, nemmeno quella legata al lavoro svolto dalla donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La 43enne è stata accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti Dopo le prime cure, la donna, Anna Laura Valsecchi dipendente di Finlombarda, è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È grave
