Il killer Elia Del Grande avvistato nel Varesotto ma da venerdì è un’ombra
Modena, 3 novembre 2025 – E lia Del Grande è stato localizzato ad Angera, nel Varesotto, il giorno dopo la fuga. Tracce del suo passaggio sono state registrate venerdì in quel piccolo comune – poco più di 5.000 abitanti –, paesino in cui peraltro aveva vissuto in passato. E che si trova ad appena sei chilometri di distanza da Cadrezzate, il luogo dove, 27 anni fa, sterminò la famiglia a fucilate. Il telefonino nascosto nei campi in attesa della fuga. Con sé ha un telefonino, che pare sia stato introdotto nella casa di reclusione e che poi lui aveva nascosto nei campi. In attesa del momento giusto per scomparire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
