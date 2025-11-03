Il guanto il prefetto il depistaggio | perché la pista nera per l’omicidio Mattarella non è credibile
È il 6 gennaio 1980. Domenica mattina. Piersanti Mattarella esce con la sua Fiat 132 dal garage di via Libertà e si ferma dopo il passo carrabile. Il figlio Bernardo, che si chiama come il nonno, chiude il cancello mentre la moglie Irma Chiazzese si siede davanti e la suocera dietro. La famiglia sta andando alla chiesa di San Francesco di Paola per la messa. Il giovane dall’«andatura ballonzolante», di statura media e con il k-way azzurro e il cappuccio in testa prova ad aprire lo sportello anteriore destro. Non ci riesce, ma tira lo stesso fuori la pistola e spara uno, due, tre colpi. Mattarella cade sul lato destro mentre il ragazzo torna indietro fino a una 127 bianca. 🔗 Leggi su Open.online
