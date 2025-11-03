Il guanto il prefetto il depistaggio | perché la pista nera per l’omicidio Mattarella non è credibile

Open.online | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il 6 gennaio 1980. Domenica mattina. Piersanti Mattarella esce con la sua Fiat 132 dal garage di via Libertà e si ferma dopo il passo carrabile. Il figlio Bernardo, che si chiama come il nonno, chiude il cancello mentre la moglie Irma Chiazzese si siede davanti e la suocera dietro. La famiglia sta andando alla chiesa di San Francesco di Paola per la messa. Il giovane dall’«andatura ballonzolante», di statura media e con il k-way azzurro e il cappuccio in testa prova ad aprire lo sportello anteriore destro. Non ci riesce, ma tira lo stesso fuori la pistola e spara uno, due, tre colpi. Mattarella cade sul lato destro mentre il ragazzo torna indietro fino a una 127 bianca. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

guanto prefetto depistaggio perch233Il guanto sparito e l’ombra dello Stato: arrestato l’ex prefetto Piritore per il depistaggio sull’omicidio di Piersanti Mattarella - A quarantacinque anni dal delitto che sconvolse la Sicilia, l’inchiesta torna a Palermo: agli arresti domiciliari l’ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver fatto sparire un reperto chiave, il g ... Segnala giornalelavoce.it

guanto prefetto depistaggio perch233Omicidio Mattarella: ex prefetto arrestato per depistaggio: "Fece sparire il guanto del killer" - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Segnala iltempo.it

guanto prefetto depistaggio perch233Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto Piritore per depistaggio. “Fece sparire il guanto del killer” - Secondo l’accusa della Dda di Palermo ci sarebbe lui dietro la scomparsa di quel reperto che avrebbe potuto portare all’identificazione di chi uccise l’allora ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guanto Prefetto Depistaggio Perch233