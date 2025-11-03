Il Gruppo FS valuta l’ingresso nel mercato tedesco

Il Gruppo FS sta valutando di entrare nella rete ferroviaria a lunga percorrenza tedesca con 50 treni. «Stiamo pensando di ampliare la nostra attività in Germania al settore redditizio dei treni ad alta velocità», ha dichiarato l’AD e DG di FS, Stefano Donnarumma, in un’intervista al quotidiano Handelsblatt. FS è già attivo nel trasporto regionale e merci in 14 Länder tedeschi attraverso le sue controllate Netinera e TX Logistik, e prevede di offrire entro dicembre 2026 collegamenti transfrontalieri tra Milano e Monaco, che in futuro dovrebbero estendersi fino a Berlino. Il Gruppo sta inoltre valutando l’ingresso nella rete ad alta velocità tedesca. 🔗 Leggi su Tpi.it

