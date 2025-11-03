Il gruppo di orche che ha imparato a cacciare gli squali bianchi | li girano sottosopra per paralizzarli
Nel Golfo di California, in Messico, un gruppo di orche è stato filmato mentre caccia giovani squali bianchi ruotandoli a pancia in su per paralizzarli. È una tecnica appresa e tramandata culturalmente, già vista in Sudafrica con le ormai famose orche maschio Port e Starboard, che hanno letteralmente fatto strage di bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
