Il Grifone continua a volare Vittoria e allungo in testa
Soffre molto la capolista sul campo dello Scandicci ma con una zampata del bomber Marzierli la porta a casa. Il Grosseto ha cercato di fare la gara, com’era prevedibile, e lo Scandicci ha risposto per quello che poteva. Nel secondo tempo però i cambi che mister Indiani può permettersi hanno fatto sì che i tre punti alla fine arrivassero in casa della capolista che adesso rimane più salda che mai in testa. Si comincia con la novità dell’assenza di Ampollini per il Grosseto, pur convocato rimane a casa per un virus improvviso che avrà conseguenze anche nel cambio di Ciraudo ad inizio secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
