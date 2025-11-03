I tifosi del Perugia, a ridosso dalla sfida con il Pontedera, sono stati raggiunti da una notizia tristissima: se ne è andato Giovanni Galeone, il maestro, il profeta, l’amante del calcio spettacolo, della letteratura, della filosofia e del vino Sassicaia che gli regalava Luciano Gaucci per farsi perdonare le sfuriate o per festeggiare le vittorie. Galeone, uno al quale sono bastati quattordici mesi per entrare nel cuore dei perugini, e di accendere un entusiasmo quasi impossibile da eguagliare. Perché sì, senza nulla togliere ai tantissimi allenatori passati al Grifo anche più amati, ma il calcio espresso da quel Perugia fu da stropicciarsi letteralmente gli occhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Grifo piange Giovanni Galeone. Addio al maestro che riportò la A. Al "Curi" regalò vero spettacolo